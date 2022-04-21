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Söke’deki konferansta ‘Herakleia’ antik kenti anlatıldı

Söke Kaymakamlığı himayesinde Söke Belediyesi, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Söke Kent Konseyi ile Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği tarafından yürütülen ‘Söke Tarihini Öğreniyor’ projesi çerçevesinde konferans gerçekleştirildi.

AYDIN 21.04.2022, 16:58
Söke’deki konferansta ‘Herakleia’ antik kenti anlatıldı

Söke Kaymakamlığı himayesinde Söke Belediyesi, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Söke Kent Konseyi ile Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği tarafından yürütülen ‘Söke Tarihini Öğreniyor’ projesi çerçevesinde konferans gerçekleştirildi.

Aydın’ın Söke ilçesi ile Muğla’nın Milas ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bafa Gölü kenarında yer alan Herakleia Antik Kenti konulu konferansta; antik kentin devam eden kazı çalışmalarında bilimsel danışmanlık yapan Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer konuşmacı olarak yer aldı.

Konferansı izleyenler arasında Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört, Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği Başkanı İsmail Caner Genç başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

2000 yılında Magnesia kazısı, 2021 yılına kadar Lagina, Çatalhöyük, Laodikeia, Stratonikeia ve Knidos kazılarında görev yapan Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, doğduğu topraklarda bulunan Herakleia Antik Kenti’ni bugün gün yüzüne çıkarıyor olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

"Kendi memleketimde sevdiğim kent Herakleia’yı konuşacağız" diyerek sözlerine başlayan Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, “Organizasyonla bizleri buluşturan herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

Herakleia Antik Kenti’nin Helenistik dönemde kurulduğunu belirten Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, bugüne kadar yüzey araştırmaları yapılan kentte ilk kez kazı çalışmalarının 2021 yılında başladığını söyledi. İlk verilerin gelmeye başladığını ve heyecan verici olduğunu ifade eden Doç. Dr. Büyüközer; “Her ne kadar bir Karia kenti olsa da Heraklia, aşağı Büyük Menderes hazasında bulunması nedeniyle antik dönemden bu yana bu coğrafyaya dahil olmuştur. Bugün kentin bulunduğu alanda Kapıkırı Köyü var. Bu köyün adı da antik kentin giriş kapsının bir kırlık alanda bulunmasından dolayı geliyor. Kapıkırı ile birlikte Herakleia, hala nefes alan ve yaşayan bir kent” dedi.

Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer; Herakleia Antik Kenti’nin ilk kez 18. Yüzyılda keşfedildiğini, daha sonra zaman zaman daha çok Milet ekibince bilimsel çalışmaların yapıldığını, asıl yüzey araştırmalarının ise 1974 yılında Alman Arkeolog Analize Peşlov tarafından başlatıldığını söyledi.

Kendisinin başında olduğu ekiple 2021 yılında başlayan kazı çalışmaları ve antik kent çevresinde görünürlüğü arttırmak adına yaptıkları çalışmalardan söz eden Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, kentte kazı çalışmalarından ortaya çıkan antik eserlerden, kentte Helenistik dönem, Bizans ve genç Osmanlı döneminin izlerine ulaştıklarını söyledi. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda antik kentin 12. Yüzyılda yapıldığına ilişkin söylemlerin yaptıkları kazı çalışmaları ile 11. Yüzyılda inşa edildiğini ortaya çıkardıklarını ifade etti. Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer kentte 2. Murat dönemine ait sikkelerin ortaya çıkarıldığını; Menteşe Beyliği’nin de buradaki kaleyi kullandığının izlerine ulaştıklarını ifade etti. Herakleia’nın da bulunduğu Söke ve Milas sınırlarında kalan Latmos (Beşparmak) dağlarının bir bütün olduğunu altını çizen Doç. Dr. Büyüközer, kazı çalışmalarında katkı sağlayan herkese teşekkür etti; bölgede yaşayan herkesi kenti yerinde görmeye davet etti.

Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer’in akıcı ve ilgi çekici sunumunun ardından Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ve Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney tarafından teşekkür belgesi, hediye ve çiçek takdimi yapıldı.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney verdiği bilgilerden dolayı Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer’e teşekkür ederken, en kısa sürede antik kenti yerinde incelemek üzere ziyaret edeceklerini söyledi.

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