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Söke’deki Kipaş Kağıt Fabrikası’nda yangın

Aydın’ın Söke ilçesindeki Kipaş Kağıt Fabrikası geri dönüşüm alanında yangın çıktı.

AYDIN 27.07.2022, 14:57
Söke’deki Kipaş Kağıt Fabrikası’nda yangın

Aydın’ın Söke ilçesindeki Kipaş Kağıt Fabrikası geri dönüşüm alanında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Söke Kipaş Kağıt Fabrikası’nda geri dönüşüm bölümünde atık kağıtların depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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