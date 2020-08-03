Söke’deki kazada araçlar hurdaya döndü: 4 yaralı

Söke-Milas Karayolu üzeri Sarıkemer Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada iki araç hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre, Söke istikametine aynı yönde hareket halinde olan Nihat Kocabaş yönetimindeki 45 U 0505 plakalı otomobil ile Mehmet Uçan yönetimindeki 09 YM 182 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada savrulan iki otomobil yol ortasındaki refüje çıktı. Kazayı görenler durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, 112 Acil servis ile Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Kurtarma Ekipleri müdahale etti.

Kazada direksiyon mahalline sıkışan sürücü Nihat Kocabaş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılırken, yaralanan iki sürücü ve araçlarda bulunan diğer iki kişi de ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dört kişinin yaralandığı kazada can kaybının olmaması teselli oldu.

Yol bir süre trafiğe kapalı kalırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.