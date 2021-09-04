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Söke’de zirai alanda yangın

Aydın’ın Söke ilçesinde zirai alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

AYDIN 04.09.2021, 16:18
Söke’de zirai alanda yangın

Aydın’ın Söke ilçesinde zirai alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Yangın, Söke’ye bağlı Özbey Mahallesi üst kısımlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın zirai alanda etkili olurken; rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Yangına Orman İsletme Müdürlüğü’ne bağlı 4 arazöz, 1 helikopter, Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam edilen yangında 15 dönüm zirai alanın zarar gördüğü ifade edildi.

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