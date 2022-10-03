Söke’de yürüyüş gününde sağlık için yürüdüler

Aydın’ın Söke ilçesinde 02 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Hareket Et, Sağlıklı Yaşa’ yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. 02 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle gerçekleşen etkinlikte Söke’nin Yamaç Mahallesi ‘Nenem çeşmesi’ güzergahında doğa yürüyüşü yapıldı. Yoğun katılım ile yapılan yürüyüşe Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy, Emniyet Müdürü Fatih Demiralp da katıldı.