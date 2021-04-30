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Söke’de yeşil alan çalışmaları sürüyor

Söke Belediyesi ilçede yeşil alan çalışmalarını sürdürürken, yapılan peyzaj çalışmaları ilçeye ayrı bir görünüm kazandırıyor.

AYDIN 30.04.2021, 14:01
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Söke’de yeşil alan çalışmaları sürüyor

Söke Belediyesi ilçede yeşil alan çalışmalarını sürdürürken, yapılan peyzaj çalışmaları ilçeye ayrı bir görünüm kazandırıyor.

Söke Belediyesi ekipleri tam kapanma sürecinde de boş durmuyor. Park ve Bahçe İşler Müdürlüğü ekipleri panayır pazarı önünde yıkılan dükkanların yerine yapılan, yeşil alan çalışması düzenlemesinde son aşamaya geldi. Panayır Pazarı ve Albayrak Caddesi arasında kalan yeşil bant çalışmasında peyzaj tamamlanırken, çimler ve dikimi yapılan çiçeklerle alan göz alıcı duruma getirildi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in yıkım esnasında söylediği ‘Panayır Pazarı nefes alacak’ sözleri gerçeğe dönüşürken; yeşil bant çalışması sadece panayır pazarına değil, Albayrak Caddesi’ne de nefes aldırır hale geldi.
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