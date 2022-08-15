Söke’de vatandaşlar orman yangınlarına karşı uyardı

Aydın’ın Söke ilçesinde Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tatilcilere orman yangınlarına karşı uyarıcı broşürler dağıtıldı.

Geçtiğimiz yıl yaz aylarında yaşanan ve afet boyutuna dönüşen orman yangınlarında Türkiye tarihinin en büyük orman yangını felaketlerinden birini yaşadı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl verilere göre ülke genelinde 133 bin hektar orman, 26 bin hektar tarım alanı yangından zarar gördü. Orman yangınlarının önlenmesi konusunda çalışmalar sürerken, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Söke Orman İşletme Şefliği personeli ilçede çalışma gerçekleştirdi. Söke Orman İşletme Şefliği personeli jandarma kontrol noktasında bölgeye tatile gelen vatandaşlara orman yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyararak, yangınların önlenmesine yönelik bilgilendirici broşürler dağıttı.