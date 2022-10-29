Söke’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Söke ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde satın almaktan hakkında 5 yıl 9 ay araması bulunan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlı tarafından Yenidoğan Mahallesi’nde yapılan operasyonda “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’’ “ suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.