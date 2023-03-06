Söke’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Söke ilçesinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kacakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan (torbacı) şahıslara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde E.Y. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde köpekleri ile arama yapıldı. Yapılan aramada 43,53 gram kubar esrar, 1 adet tabanca ve şarjörü, 2 bin 300 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.