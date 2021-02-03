Söke’de uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemek üzerine amansız mücadelesi devam ediyor. 2021 yılının ilk aynında Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda yine çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar neticesinde, bin 216 gram esrar, 41 gram Metamfetamin (Kirstal), 2 Adet (Estacy) Hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

“15 Şahıs tutuklandı, 9 araması bulunan şahıs yakalandı”

Yapılan bu çalışmalar kapsamında 55 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçundan, 9 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, bu şahıslardan 6’sı Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca Uyuşturucu suçlarından aranması olan 9 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Söke İlçe Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada; “Narkotik Suçlarıyla etkin ve kararlı mücadelemiz devam etmekte olup, zehir tacirleri ilçemizin hangi sokağında, hangi ücra köşesinde bulunursa bulunsun, son uyuşturucu taciri yakalanıncaya kadar taviz vermeksizin kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir” denildi.