Söke’de Uyuşturucu ile mücadele çalıştayı yapıldı

Söke’de Uyuşturucu ile mücadele konusunda “Ben Olsaydım” temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı.

İlçe Kaymakamlığı himayesinde Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalıştay Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür salonunda yapıldı. Çalıştaya İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy başta olmak üzere daire müdürleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Uyuşturucu ile mücadele konulu çalıştayın açılış konuşmasını Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy yaptı. Dr. Gürsoy; “Madde kullanımı ve bunların bağımlılık durumları dünyanın gelişmiş yada gelişmekte olan birçok ülkesinin önemli bir toplumsal, ekonomik sorunu haline geldi. Araştırmalar ülkemizde madde kullanım yaygınlığının giderek arttığını gösteriyor. Madde kullanımında en yüksek risk grubu 12-25 yaş arası gençlerimizdir. 2018-2023 yılları arası uyuşturucu ile mücadele ulusal strateji eylem planı yürürlüğe girmiştir. Bu süreç içinde kurumların yapması gereken faaliyetler belirlenmiştir. Biz de bu toplantıda ilçemizdeki kurum ve kuruluşlarım mücadele ile ilgili yapması gerekenleri ve çözüm önerilerini değerlendireceğiz” dedi. Dr. Esma Gürsoy; mücadelenin sadece uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığına yönelik değil, tütün, alkol, davranış, internet, sosyal medyada oyun ile kumar gibi bağımlılıkları da kapsadığını söyledi.

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi tarafından Söke’de yürütülen çalışmalar çerçevesinde hazırlanan sunumun yapıldığı toplantıda geniş bilgiler verildi. Birimin sosyal çalışmacıları İpek Kavas ve İpek Özgen tarafından hazırlanan sunumda Söke’nin uyuşturucu konusunda risk haritası aktarılırken; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet ve Jandarma başta olmak üzere çok sayıda kurumdan elde edilen veriler ile sorun ve çözüm önerilerine yönelik notlar yer aldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün uyuşturucu ve madde kullanımına yönelik tespit ettiği başlıca sorun Söke’de ve Aydın ili genelinde madde bağımlılığı ile ilgili yataklı tedavi kurumunun olmaması olarak dikkat çekti. Ayrıca madde bağımlılığı tedavi sürecinde vasi kararı, bağımlının tedaviye rızası gibi süreçlerin çeşitli zorluklara neden olabildiği belirtildi. Kuşadası’nda AMATEM servisinin aktif hasta kabulü yapmaması, Aydın Devlet Hastanesi AMATEM Polikliniğinin ise ayaktan hizmet vermesinin Aydın ilinde sorun olarak görüldüğü ifade edildi. Diğer taraftan madde bağımlılarının tedavisi için il dışındaki merkezlerin doluluk oranlarının fazla olması nedeniyle randevu tarih sürecinin en az iki ay ve daha uzun süre olması ise tedavi de yaşanan bir başka önemli sorun olarak göze çarptı.

Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi’nden Sosyal Çalışmacı İpek Kavas tarafından yapılan sunumun ardından toplantı, katılımcıların görüşlerinin alınması ile devam etti.

Toplantıda Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Söke Jandarma Komutanlığının slaytları gösterilerek, Söke’nin uyuşturucu risk haritası anlatıldı. Ardından toplantı soru cevap şeklinde devam etti.