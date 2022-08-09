Söke’de üreticinin korkulu rüyası domuzlara karşı sürek avı devam ediyor

Aydın’ın Söke ilçesinde üreticilerin korkulu rüyası olan yaban domuzlarına yönelik sürek avı devam ediyor. Söke Avcılar Kulübü Başkanı Fevzi Keçeci şu ana kadar 7 adet dev domuzun etkisiz hale getirildiğini söylerken, çiftçilerden de fişek desteği istedi.

Özellikle pamuk ekili arazilerin korkulu rüyası olan yaban domuzlarına karşı avcılardan üreticilere destek geldi. Sökeli avcılar pamuk tarlaları çevresinde dolaşarak tarlaya girmeye çalışan yabani domuzları etkisiz hale getirmeye başladı. Söke Avcılar Kulübü Başkanı Fevzi Keçeci, "Pamuk tarlasının içerisinde 7 domuz vuruldu. Tarlaya zarar vermek üzerelerdi. Sürek avlarının başlamasıyla çiftçilerimizin korkulu rüyası haline gelen yaban domuzlarını temizliyoruz. Ancak bu süreçte tüfeklerin mermisi olan fişekler aşırı pahalandı. Çiftçilerimizden bu süreçte destek fişek istiyoruz" diye konuşarak Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ve destek verenlere teşekkür etti.