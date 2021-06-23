Söke’de traktör kazası

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Akçakonak Mahallesi yakınlarında dağlık arazide traktör kazası meydana geldi. Kazada traktör sürücüsü İbrahim Ölek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre dağlık araziden arkasına römork bağlı traktörü ile inen sürücü İbrahim Ölek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan İbrahim Ölek olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. 112 acil servis ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim Ölek’in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.