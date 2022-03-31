Söke’de trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Güllübahçe Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 09 AFK 316 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden H.Ç. yönetimindeki 09 M 2673 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yolun ortasına savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü E.Y.’ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.