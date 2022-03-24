Söke’de Tarım Fuarı 27’inci kez kapılarını Açtı

Söke Genç İş İnsanları Derneği tarafından bu yıl 27. düzenlenen Söke Tarım Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Söke Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen fuar, 3 gün sürecek. Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı’nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Söke Tariş Pamuk Kooperatifi sahasında düzenlenen fuarın açılış törenine Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Söke Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Salih Devrim, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Sökeli STK temsilcileri, siyasi parti Başkanları, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan SÖGİAD Başkanı Burak Semerci, “Kurulduğumuz 1995 yılından bu yana Sökemizin tanımı, ticari markası için çalışıyoruz. Sökelilere yakışan bir oluşum, oluşturmayı başardık. Yaklaşık 11 bin metre kare üzerinde yapılan organizasyonumuzun Sökemize, Aydınımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney olmak üzere Söke Belediyesi ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Güzel bir organizasyon olduğunu kaydeden Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Biz Bugün şunu gördük. Üretilen ürünler her geçen gün artık bir usta çırak ilişkisi ötesinde tecrübelerin teknoloji ile buluşturulduğu bir mühendislik harikasıdır. Sadece Söke’nin ihtiyaçlarını değil Türkiye’nin her yerine hatta başka ülkelere İhracat yapabilecek kapasitede stantları gezdik. Burada satılan ürünlerin Ülkemizde ve ilçemizde üretiliyor olması son derece sevindiren bir gelişmedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Söke çiftçimize, fuara katılan herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Açılışın ardından İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve beraberindeki heyet stantları tek tek gezdi. Firmalar, ürünleri ve faaliyetleri ile ilgili bilgiler alındı. Söke Tarım Fuarı 27 Mart Pazar günü akşam saatlerine kadar açık kalacak. Fuarda çeşitli sektörlerden 48 firma ve Sivil Toplum Kuruluşlarının stantları yer alıyor.