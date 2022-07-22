Söke’de Priene Antik Kenti Uluslararası Yaz Okulu başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda özel bir üniversite ile kalkınma ajansı ve Priene Antik Kenti Kazı Başkanlığı iş birliğiyle Priene Antik Kenti’nde uluslararası yaz okulu gerçekleştiriliyor.

Uluslararası Yaz Okulu’na çeşitli üniversitelerin mimarlık bölümlerinden 28 öğretim görevlisi ve öğrencilerin yer alacağı yaz okulu 23-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Açılış semineri ile başlayan yaz okulunda öğretim görevlileri ve öğrenciler 5 gün boyunca Priene Antik Kenti’nde sahada çalışmalar yapacak. Çalışmalarda mimarlık ve arkeoloji faaliyetlerinin yanı sıra 3D modelleme ve dijital haritalandırma çalışmaları yapılacak. Yapılacak çalışmaların yaklaşık değerinin 100 bin Avro olduğu değerlendiriliyor. Bu çalışmaların Priene Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesi yönünde katkı sağlayacağı, gelecek dönemde yapılacak restorasyon çalışmalarına altyapı hazırlayacağı ve Söke’ye tanıtım açısından katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Yaz okulunun açılış semineri yapıldı. Açılış seminerine Söke Kaymakam Vekili Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli de katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kalkınma Ajansı Destek Ofisi Koordinatörü Numan Katıksız, “Aydın ilindeki antik kentlerin desteklenmesi ve turizme kazandırılması konusunda önemli projelerimiz var. Paydaşlarımızın destekleriyle sadece 2018 yılından itibaren Kadı Kalesi, Nisa, Tralles, Magesia gibi antik kentlerimize toplamda 12 milyon TL kaynak aktarmış durumdayız. Bu desteklerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecek” dedi.

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli konuşmasında; “Biz Söke olarak ‘Priene Antik Kenti’ gibi bir değere sahip olmaktan onur duyuyoruz. Bilge Bias’ın ve Büyük İskender’in izlerinin olduğu, şehir planı ile örnek olmuş ve hala hayranlık uyandıran Priene Antik Kenti’nin, antik kentler içinde hak ettiği önem ve değerinin daha fazla anlaşılması hepimizin arzusu. Bu anlamda bugüne kadar yapılan çalışmaları önemsiyoruz ancak daha fazlasının da yapılması gerektiğini biliyoruz. Kentin, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesini istiyoruz. Sizlerin yapacağı çalışmaların bizlere bu yolun açılmasında büyük katkısını olacağını düşünüyor, Söke Belediyesi olarak yapılacak tüm çalışmalarda katkı sunmaya hazır olduğumuzun da bilinmesini istiyorum. Ayrıca Priene Antik Kenti ve Sökemizin tanıtımı açısından da önemli olan ‘Uluslararası Yaz Okulu’ için burada bulunan tüm katılımcılara hoş geldiniz diyor, yapılacak çalışmalarda başarılar diliyorum. Bu buluşmanın gerçekleşmesini sağlayan herkese çok teşekkür ediyor ve kutluyorum” dedi.

Söke Kaymakam Vekili Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise konuşmasında; “Aristo insan düşünen canlıdır demiş. Düşünebilmek için öğrenmek, bilmek, anlamak gerekir. Bu bağlamda insanlık bakımından geçmiş dönemler, binlerce yıl öncesi yıllarda yaşanmışlıklar, düşünceleri bizlerin geleceğe yönelik tasarruflarımızı netleştirmek adına önemlidir. Turizm ve seyahat bir takım yerleri ve kişileri görmek, anlamak ve bundan bir sonuç çıkarmak için de vardır. En gelişmiş canlı olan insanın geçmişteki insan, toplum ve yaşamları anlamak da en azından kimilerimiz açısından bir görev olmalıdır. Ne mutlu ki Aydın ilinde 23 bilinen antik kent var. İster akademik, ister seyahat, ister kişisel merakları gideme bakımından çok uygun bir yeryüzü parçasında yaşıyoruz. Aydınımızda, özellikle Söke ve Kuşadası’nda sizin ilgi ve görev alanınızı ilgilendiren alanlarda çok ciddi çalışmalar yapılmakta, devlet kendi içinde uyumlu çalışmak suretiyle son derece etkin projelere imza atmaktadır. Bura yapılacak çalışmaların bundan sonraki yapılacak çalışmalara katelizör görevi yapmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.