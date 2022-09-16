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Söke’de pamuk toplama fiyatları açıklandı
Söke Ziraat Odası, makine ile pamuk toplama ücretini dekar başına 550 TL olarak açıkladı.
AYDIN 16.09.2022, 15:49
Söke Ziraat Odası, makine ile pamuk toplama ücretini dekar başına 550 TL olarak açıkladı.
Söke Ziraat Odası bu sezon uygulanacak pamuk toplama fiyatlarını açıkladı. Oda’dan yapılan açıklamada, “Makine ile pamuk toplama ücreti dekar başına 550 TL KDV dahil olarak belirlenmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca, elle pamuk toplama ücretinin de dayı başı ücreti dahil 3 TL olarak belirlendiği kaydedildi.
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