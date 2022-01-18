Söke’de otomobile çarpan kamyonet takla attı

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı transit takla attı.

Edinilen bilgiye göre, Süleyman A. Kontrolündeki 35 AU 378 plakalı ticari aracla, 09 SN 359 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç takla atıp, yan devrilirken, sürücü Süleyman A. kazayı hafif yaralı olarak atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Devrilen aracın olay yerinden kaldırılmasıyla karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.