banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Yeni Yusufeli’nde konut fiyatları belli oldu
Yeni Yusufeli’nde konut fiyatları belli oldu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’da

Söke’de otomobil takla attı: 1 yaralı

Aydın-Söke Karayolu Argavlı Mahallesi yakınlarında sabah erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atması sonucunda bir kişi yaralandı.

AYDIN 19.07.2022, 11:07
Söke’de otomobil takla attı: 1 yaralı

Aydın-Söke Karayolu Argavlı Mahallesi yakınlarında sabah erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atması sonucunda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adem G. yönetimindeki özel araç Söke istikametine seyir halindeyken yoldan çıktı. Ağaç direğe çarpan otomobil, yol kenarında bulunan işyerine çarpmadan yan yattı. İhbar üzerine Bölge Trafik ve Jandarma ile 112 Sağlık ekipleri kaza mahalline geldi. Kazada araç sürücüsü Adem G. yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu