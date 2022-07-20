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Söke’de orman yangını

Aydın’ın Söke ilçesinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı.

AYDIN 20.07.2022, 19:02
Söke’de orman yangını

Aydın’ın Söke ilçesinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Söke-Ağaçlı yolu Kemalpaşa Mahallesi Ovacık mevkiinde, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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