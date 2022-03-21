banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Lejyonerler göz doldurdu!
Lejyonerler göz doldurdu!
Tarımda girdi fiyatları yükseldi!
Tarımda girdi fiyatları yükseldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz şarkı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz şarkı
Doğalgaza zam geliyor!
Doğalgaza zam geliyor!

Söke’de Orman Haftası’nda fidan dikim etkinliği

Aydın’ın Söke ilçesinde Orman Haftası nedeniyle fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi’nde, Söke Orman İşletme Şefliği’nin katkılarıyla yapıldı.

AYDIN 21.03.2022, 13:19
Söke’de Orman Haftası’nda fidan dikim etkinliği

Aydın’ın Söke ilçesinde Orman Haftası nedeniyle fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi’nde, Söke Orman İşletme Şefliği’nin katkılarıyla yapıldı.

Etkinliğe Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Orman İşletme Şefi Mehmet Şener, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Söke İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Rasim Demirelli, AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Söke Orman İşletme Şefi Mehmet Şener, “21 Mart Dünya Ormancılık günü, orman varlığının önemi, erozyonla mücadele, iklim değişikliği ve buna benzer sorunların hatırlatılması ve vurgulanması amacıyla kutlanmaktadır. Ormanlar ülkelerin doğal güzellikleri, temiz havanın ve suyun tutulduğu, depolandığı ve diğer canlıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabildiği, çok yönlü faydaları olan kaynaklardır. Ormanlar bütün bu faydaların yanında, ekonomik olarak da bir ülkenin temel kaynaklarındandır. Sahip olduğumuz, bu doğal güzelliklerin korunması, geliştirilmesi ve ülkeye katılmasındaki öneminin artırılması için, herkese önemli görevler düşmektedir. Çevre bilincinden yoksun davranışlar, dünyamızın giderek yaşanabilir bir mekân olmaktan hızla uzaklaşmasına neden olmaktadır. Ormanlar, bir milletin en önemli zenginlik kaynağıdır" dedi.

Mehmet Şener 2020 yılında Söke’de meydana gelen büyük orman yangının ardından yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Şener, “Söke ilçemizde 26.09.2020 tarihinde çıkan yangında 310 Hektar Orman alanı yanmıştır. Yangın sonrası yaptığımız çalışmaların birinci etabında 110 Hektar alan 160 bin fidanla ağaçlandırılmış, çalışmaların ikinci etabında ise kalan 200 Hektar alan 330 bin fidan ile ağaçlandırılarak, toplamda 490 bin fidan Orman Genel Müdürlüğü’müzce topraklarımızla buluşturulmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’nı ağaca, yeşile, tabiata olan sevgimizi ve duyarlılığımızı arttırmasına vesile olması temennisiyle kutlarım" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından fidanlar toprakla buluşturuldu. Katılımcılar öğrenciler ve orman işletme şefliği personeli ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Okulun müzik öğretmeni Murat Taş yönetimindeki grubu, dinleti sundu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19