Söke’de Öğretmenler Günü kutlandı

Söke’de gerçekleşen Öğretmenler Günü kutlama törenlerinde ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından, Çeltikçi Ortaokulu tarafından düzenlenen salon programına geçildi.

Törene Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Vekili Hatice Kurban, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başta olmak üzere davetliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ilk konuşmayı Çeltikçi Ortaokulu Aday öğretmenlerinden Nurdan Yeşil Yurt yaptı. Törende bir diğer konuşma yapan isim emekli öğretmen Rasim Yavuzyılmaz oldu.

Öğretmen Mustafa Aygün’ün şiir okumasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı yaptı. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, "Kültürün ve medeniyetin temelini eğitim oluşturur. Kültür ve medeniyet seviyesi yükselmiş milletlerin en temel özelliği öğretmene ve eğitime değer ile anlaşılmaktadır. Yarınların daha aydınlık olması, muasır medeniyetlerin üzerine çıkmak ile doğru orantılıdır. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gelecek gençlerin, gençlerin ise öğretmenlerin eseridir. Ve milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Geçmiş ile gelecek arasında köprü görevi üstlenen, çocuklarımızın emanetçileri, geleceğimizin mimarı kıymetli öğretmen arkadaşlarım, öğretmenlik öğrencilere sadece bildiklerimizi öğretmek değil sorgulamayı, düşünmeyi, araştırmayı, üretmeyi ve bilgiyi günlük hayatta uygulamayı öğretmektir. Alim ve terbiyenin en güzel şekilde icraat yetkilidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi başında şehit düşmüş ve ebediyete intikal etmiş bütün Öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyor. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından aday öğretmenlerin asil göreve geçtiği yemin töreni yapıldı. Kutlama programı öğrencilerin oratoryo gösterisi, halk oyunları gösterisi, Türk Halk Müziği dinletisi ve ödül töreni ile son buldu.