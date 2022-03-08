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Söke’de öğrencilerin Kadınlar Günü Oratoryosu beğeni topladı

Söke İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Söke Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği gerçekleştirildi.

AYDIN 08.03.2022, 18:18
Söke’de öğrencilerin Kadınlar Günü Oratoryosu beğeni topladı

Söke İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Söke Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde yapılan etkinlik büyük ilgi görürken; öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo beğeni topladı.

Etkinliğe Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye, Başkan yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Salih Devrim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Okul müdürleri ve davetliler katılım sağladılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Hacer Özdere yaptı. Hacer Özdere konuşmasında “Tarih boyunca farklı kültür ve medeniyetler kadına ve erkeğe fiziksel duygusal farklılıklarından dolayı çeşitli roller, temel görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Kadın, kendisine addedilen temel görevleri haricinde sosyal hayatta ve iş yaşamında yer alamamıştır. Oysaki kadın merhametin, sevginin, hoşgörünün ve özverinin timsalidir. Kadın, annelik gibi kutsal bir görevi üstlenen ve bunun yanında, yaşamın her zorluğunu omuzlarında taşıyan en önemli değerdir. Toplumun en önemli yapı taşı aile, ailenin de en önemli unsuru anne, yani kadındır. Konuya bu pencereden bakıldığında, kadınların psikolojisi, eğitimi, dünyaya bakış açısı daha çok önem kazanmaktadır. Bu sebeple, kadınların gelişiminin önündeki engeller kaldırılmalı, ailesine, yaşadığı çevreye ve ülkesine faydalı bir birey olmasının önü açılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, İstiklal savaşımızın Nene Hatun’u, Halide Edip Adıvar’ı, Halime Çavuş’u, bizim kadınlarımızdır. Tarih bu konuda bize şöyle seslenir; Kadının müdahil olmadığı, merkezinde yer bulmadığı, hiçbir sosyokültürel ve siyasal hareket başarıyı yakalayamaz. Kadın toplumun içindeyse o toplum medenidir, ileridir ve üretkendir. Sözlerimi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği bir sözle bitirmek istiyorum; ‘İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?’ dedi.

Slayt gösterisi ile devam edilen etkinlikte Okul korosunun söylediği türkülerin yanı sıra Oratoryo gösterisi gerçekleştirildi. Oratoryo gösterisinde kadın teması işlenirken öğrencilerin gösterisi beğeni ile izlendi. Kaymakam Ümit Hüseyin Güney program için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti, kutladı.

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