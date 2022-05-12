Söke’de öğrencilerin bilim projeleri beğeni topladı

Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projeler tanıtıldı.

Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından TUBİTAK Bilim Fuarı etkinliği gerçekleştirildi. Okul salonunda gerçekleşen bilim fuarı sergisine Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Emniyet Müdür Yardımcısı Rasim Demirelli, Jandarma Komutanı Salih Devrim başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılar tüm projeleri tek tek gezerken, bilgiler aldı. Öğrencilerin sosyal ve fen bilimlerinin yanında tarih ve kültürel dallardaki projeleri beğeni topladı.