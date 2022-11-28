Söke’de öğrencilerden "Bir Millet İki Devlet" Sergisi

Azerbaycan’ın Bakü kenti ile Türkiye’nin Aydın ili Söke ilçesi arasında anlamlı işbirliğine imza atıldı. Azerbaycan Bakü 180 numaralı Ortaokulu ile Söke Fevzipaşa Ortaokulu "Bir Millet İki Devlet" başlığı ile eş zamanlı resim sergisi düzenledi.

İki kardeş devletin çocukları arasında birbirini tanıma, kardeşlik, dostluk ilişkilerinin kuvvetlenmesi amacıyla gerçekleştirilen sergi Söke’deki bir AVM’nin ortak alanında açıldı. Serginin açılış törenine Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Fevzipaşa Ortaokulu Müdürü İbrahim Taşar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. "Bir Millet İki Devlet" başlıklı sergide yer alan resimlerde öğrenciler iki devlet arasındaki kardeşlik duygularını anlattı. Sergi katılımcıların beğenisi topladı.

Söke’deki sergiye proje ortağı Fevzipaşa Ortaokulu’nun yanısıra Öğretmen Nebahat Alpan, Sazlı Hilmi Fırat, 100. Yıl Atatürk, Batı Söke Çimento, Söke ve Özbey Ortaokulları da destek verdi.