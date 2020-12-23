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Söke’de metruk evde yangın çıktı
Aydın’ın Söke ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
AYDIN 23.12.2020, 01:21
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Aydın’ın Söke ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre; Çeltikçi Mahallesi Nalıncı Sokak’ta bulunan metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın bir süre hareketli ve heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.
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