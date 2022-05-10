Söke’de Meslek Lisesi öğrencileri, iş insanlarıyla buluştu

Söke Ticaret Odası ile Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile ‘Kariyer Günleri’ gerçekleştirildi. Kariyer Günleri etkinliğinde okulun son sınıf öğrencileri, iş insanları ve işletme temsilcileri ile bir araya geldi.

Etkinliğe Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel başta olmak üzere Söke Ticaret Odası üyesi ilk çeşitli sektörlerde sahipleri ve temsilcileri katıldı. İlk olarak okulun konferans salonunda kısa bir açılış töreni yapılırken; ilk konuşmayı Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay yaptı.

Oda olarak Söke’ye faydalı olabilecek her türlü organizasyonun içinde yer aldıklarını belirten Haluk Kutlay, kariyer günlerinin de iş dünyası ile bu alanlarda çalışabilecek iş gücü olacak öğrencileri buluşturmak adına önemli bir etkinlik olduğunu söyledi. Bu buluşmanın genç kardeşlerimizin vizyonlarını geliştireceğine inanıyorum diyen Haluk Kutlay, öğrencilere çok çalışmak tavsiyesinde bulundu. TOBB’nin eğitim yatırımlarından bahseden Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, Borsa Başkanı Nejat Sağel ile birlikte Söke’ye yeni bir eğitim kurumu kazandırmak adına çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Meslek seçiminin önemine değinen Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Keskin, “Mesleği sevmek çok önemli ama bunun yanında meslek seçimi ilgi alanı ve yeteneğe yönelik yapılmalıdır” dedi.

Açılışta Söke Endüstri Meslek Lisesi torna tesviye bölümünden 40 yıl önce mezun olan Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdinç Algür ile Sökeli iş insanı Ziya Altınöz öğrencilere kısa birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından okul bahçesinde açılan stantlarda firmaların temsilcileri ile öğrenciler bir araya geldi.