Söke’de lise öğrencileri ile üniversite öğrencilerini buluşturacak projenin çalışmaları başladı

Söke’de lise öğrencileri ile üniversite öğrencilerini farklı platformlarda bir araya getirmeyi temel alan ‘Üniversiteyle Buluşuyorum’ projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi. Söke Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Söke İşletme Fakültesi tarafından ortaklaşa yürütülecek projede eleştirel düşünebilen ve araştıran gençlerin bir araya gelip toplum hakkında fikir üretip belirlenen problemlere gençlerin gözüyle çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Söke İşletme Fakültesi, Söke Şehit Faruk Anadolu İmam Hatip Lisesi, Söke Belediyesi, Söke Kaymakamlığı ve Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla yürütülecek olan “Üniversiteyle Buluşuyorum” projesinin ilk çalışmaları başladı. Söke Şehit Faruk Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Okul Müdürü Mahmut Civelek başkanlığında yapılan toplantıda Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Zarif Tapkan, Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz Kılıç ve öğretmenler katıldı.

Lise öğrencileri ile üniversite öğrencilerini farklı platformlarda bir araya getirmeyi temel alan projede her iki eğitim kurumu için de eleştirel düşünebilen, araştırabilen, birlikte iş yapabilme becerisine sahip, aktif ve lider ruhlu, toplum hakkında fikir üretip normatif problemlere çözüm önerileri sunabilen bireyler yetiştirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Bu hedeflere uygun olarak öğrencilere kariyer basamakları hakkında bilgiler sunulup hukuk, etik ve bilim alanında söyleşiler düzenleneceği kaydedildi. Proje çerçevesinde ayrıca toplumsal birlik ve dayanışmanın sağlanması amacıyla bir sosyal sorumluluk faaliyeti olarak Söke’deki bir köy okulu ile ilişkili bir yardım çalışması yürütüleceği çeşitli sportif yarışmalar düzenlenmesine karar verildi.