Söke’de Lisanslı Depo arazisinin inşaat hakkı tapusu teslim alındı

2019 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğünden 30 yıllığına kiralanan arazide, Söke ve Aydın başta olmak üzere İzmir ve tüm Ege Bölgesi’ne hitap edecek lisanslı deponun inşaat çalışmaları başlıyor.

Söke’ye bağlı Argavlı Mahallesi 141 ada 2 parselde bulunan 74 bin m2 alanda kurulacak olan Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’nin inşaat proje planının onaylanması sonrasında üst (inşaat) hakkı tapusu Söke Tapu Müdürlüğü’nden teslim alındı.

Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş ve Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel tapuyu Söke Tapu Müdürü Osman Çetin Sarı’nın elinden teslim aldı.

Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş ve Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel açıklamasında, “Lisanslı depomuzun inşaatının ilerleyebilmesi için arazinin üst (inşaat) hakkı tapusunu üzerimize almamız gerekmekteydi. Bizlerde bu aşamaları hızlı bir şekilde çözümlemek adına evraklarımızı Söke Tapu Müdürlüğümüze teslim ettik ve lisanslı depomuzun üst (inşaat) hakkı tapusunu teslim aldık. Lisanslı Depomuzun inşaat çalışmaları gelecek sezon için hızlı bir şekilde devam ediyor. İlçemize ve üreticilerimize arz olan projemizin önemli gelişmelerinden haberdar etmek bizleri mutlu etmektedir. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.