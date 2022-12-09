Söke’de Latin Dans Gecesi, festivale dönüştü

Aydın’ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen dans gecesi festivale dönüştü.

Söke’de her geçen gün ilginin arttığı dans faaliyetlerinin öncülerinden eğitmen Engin Özsümer tarafından dans gecesi düzenlendi. Kuşadası, Marmaris ve İzmir’den gelen dans okullarının katılımıyla gerçekleşen gece, 200’ün üzerinde katılımcıyla adeta festival havasında geçti. Latin Dj, şovlar, workshoplarla renkli geçen gecede, latin danslarına gönül verenler keyifli saatler geçirdi.

Söke Belediyesi ve Söke Halk Eğitim Müdürlüğü Latin dansları eğitmeni olan Engin Özsümer, “Söke’de dansa olan ilginin artması bizi çok mutlu ediyor. Çevre il ve ilçelerden dans okullarıyla birlikte yürüttüğümüz, bizim de zaman zaman konuk olduğumuz dans geceleri, kurlarda eğitim gören öğrencilerimizin kendilerini gösterdiği alanlar oluyor. Söke’de yaptığımız geceye yoğun ilgi olması bizi ayrıca mutlu etti. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.