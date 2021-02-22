Söke’de kısıtlamaya uymayan 51 kişiye işlem yapıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde hafta sonu kısıtlamalarında İlçe Emniyet Müdürlüğü bölgesinde 51 kişiye idari ceza işlemi uygulandı. Bunların 7’si maskesiz oldukları için cezalandırıldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi, Söke’de de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar affedilmedi. Kısıtlamanın olduğu 20 ve 21 Şubat 2021 tarihlerinde polis bölgesinde yasağı ihlal eden toplam 41 kişiye, İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgesi kapsamında idari para cezası uygulandığı belirtildi. Söke İlçe Jandarma Komutanlığınaait bölgede ise yapılan denetimler sonucunda, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 10 şahsa idari para cezası uygulandığı öğrenildi.