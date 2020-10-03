Son Dakika
İlker Püren: "Türkiye’de hakemler kendilerine bir profil ortaya koyabilmek için sert bir üslup seçiyor"
Söke’de kaza: 3 yaralı
SÖKE-KUŞADASI KARAYOLU AĞAÇLI KAVŞAĞI’NDA MEYDANA GELEN ÇİFT TARAFLI TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI. YARALILARA İLK MÜDAHALE 112 SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN KAZA YERİNDE YAPILDI
AYDIN 03.10.2020, 17:13
1
Söke-Kuşadası Karayolu Ağaçlı Kavşağı’nda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale 112 sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı.
Edinilen bilgiye göre 09 S 2028 plakalı araçla Söke’den Kuşadası istikametine seyir halinde olan Oktay Karabıyık, Ağaçlı Kavşağı’na geldiğinde Kuşadası’ndan gelip Aydın İstikametine seyretmek için kavşağa giren Nazmi Lofçalı idaresindeki 09 ABD 090 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada, Nazmi Lofçalı ve aynı araçta bulunan Aysun Lofçalı ve Gözde Lofçalı hafif şekilde yaralandı. Sürücü Nazmi Lofçalı’ya boyunluk takıldı ve ambulansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 03 Ekim 2020
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:56
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:13
|Akşam
|18:50
|Yatsı
|20:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Göztepe
|4
|6
|8. Kayserispor
|4
|6
|9. Fenerbahçe
|3
|5
|10. Trabzonspor
|4
|5
|11. Konyaspor
|2
|4
|12. Beşiktaş
|3
|4
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Malatyaspor
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|3
|3
|16. Gaziantep FK
|4
|3
|17. Çaykur Rizespor
|4
|2
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Gençlerbirliği
|2
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Tuzlaspor
|4
|8
|3. Altay
|4
|7
|4. Adana Demirspor
|3
|7
|5. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|6. Altınordu
|3
|6
|7. Samsunspor
|3
|5
|8. Adanaspor
|3
|5
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bursaspor
|4
|4
|11. Bandırmaspor
|4
|4
|12. Giresunspor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Chelsea
|4
|7
|5. Aston Villa
|2
|6
|6. Arsenal
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Crystal Palace
|4
|6
|9. Tottenham
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Getafe
|3
|7
|2. Valencia
|4
|7
|3. Real Madrid
|3
|7
|4. Villarreal
|4
|7
|5. Barcelona
|2
|6
|6. Sevilla
|2
|6
|7. Real Betis
|4
|6
|8. Cádiz
|4
|6
|9. Granada
|3
|6
|10. Real Sociedad
|4
|5
|11. Celta de Vigo
|4
|5
|12. Atletico Madrid
|2
|4
|13. Eibar
|5
|4
|14. Levante
|3
|3
|15. Osasuna
|3
|3
|16. Athletic Bilbao
|3
|3
|17. Huesca
|4
|3
|18. Elche
|2
|3
|19. Real Valladolid
|5
|2
|20. Deportivo Alaves
|4
|1