Söke’de “Kayıp Hayatlar” sahnelendi

İşleri Bakanlığı desteği, Aydın Valiliği olurları ve Aydın Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü katkılarıyla Aydın ili ve ilçelerinde öğrencilere yönelik sahnelenen ‘Kayıp Hayatlar’, Söke’de yetişkinlere yönelik de sahnelendi. Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda gerçekleştirilen tiyatro etkinliği büyük ilgi gördü.

Söke Şehir Tiyatrosu Derneği’nin sosyal sorumluluk projesi olan "Kayıp Hayatlar" adlı tiyatro oyununu izleyenler arasında; Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Söke Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Batir, MHP Söke İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Hilal Ayyıldız Ateş de yer aldı.

Çağımızın en önemli sorunlarından olan uyuşturucu madde ile mücadele konusunda önemli mesajların yer aldığı oyunu büyük beğeni topladı. Oldukça faydalı toplumsal bir konuyu tiyatro ile harmanlayarak buluşturan proje koordinatörü Söke Şehir Tiyatrosu Derneği Başkanı Selami Taner ve tiyatroda emeği geçenlere plaket, teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

Söke’de çeşitli meslek gruplarından tiyatro gönüllüsü amatör tiyatrocuların bir araya gelmesi ile gerçekleştirilen oyun ve sinema projelerinde, toplumsal konuların ele alınması takdir topluyor. Selami Taner öncülüğündeki Söke Şehir Tiyatrosu Derneği ile Meandros Casting ekibi daha önce de ‘Beyaz Bandanalı Çocuklar” adlı film ile Sweden İnternational Film Festivali’nde yarı finalist olmayı başarmıştı. Beyaz Bandanalı Çocuklar filmin de de lösemili çocuklara dikkat çekilmişti. “Kayıp Hayatlar” ise uyuşturucu gerçeğine bir bakış atıyor. Ekip, yıl içerisinde öğrencilere yönelik öğretici çocuk oyunları ile de seyirci ile buluşuyor.

Söke Şehir Tiyatrosu Derneği Başkanı Selami Taner tiyatro ve sinemaya ilgi duyan herkesi derneklerine davet ederken, gerçekleştirecekleri projelerde yer alabileceklerini söyledi.