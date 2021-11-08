Söke’de karides çiftliği eylemi

Aydın’ın Söke ilçesi Doğanbey ve Tuzburgazı mahalleleri sakinleri ve kooperatif üyeleri, yaptıkları açıklama ile karides çiftliği kurulmasına karşı olduklarını açıkladı.

Söke’ye bağlı Doğanbey Mahallesi Karina Dalyanı’nda uzun süredir kurulması planlanan karides çiftliğine tepkiler sürüyor. Karides çiftliklerinin Dalyan’da ekolojik sisteme, çevreye ve geçimini balıkçılıkla kazanan vatandaşlara büyük zarar vereceğini iddia eden vatandaşlar, çiftliklerin kurulmaması için mücadeleye devam edeceklerini belirttiler. Doğanbey Mahallesi Muhtarı Serdar Sarıkurt, "Bugün burada toplanma nedenimiz, bizim kooperatifimizin ikinci ihale sonrasında burayı farklı şirketlerin de alabileceğini bildirmesidir. Bu kooperatif bize babalarımızdan, dedelerimizden ve atalarımızdan kaldı. Başka bir şirketin işletmesini istemiyoruz. İki köy burada ekmek yiyoruz. Biz bu suyun, Dalyan’ın alınmasına iki mahalle olarak karşıyız. Bu bir mesajdır. Eğer bu süreç devam ederse biz mahalleli olarak direneceğiz. Bizim istediğimiz iki köyün Dalyan Kooperatifi bizde kalsın başka birine verilmesin. Biz burayı kaybetmemek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

İhale bedelinin arttığını söyleyen Serdar Sarıkurt ise, geçmişte 320 bin TL (KDV hariç) bedelle ihaleye çıkıldığını, yeni ihalede bu fiyatın artacağını kaydetti. Bölge halkı olarak parayı toplayıp ihaleye katılmak istediklerini belirten Sarıkurt, bu bedelin ihale teminatını yatırmakta olmasa dahi, yıllık istenen peşin tutarı yatırmakta sıkıntı yaşanabileceğini dile getirdi.

İhalenin yeniden yapılması yönünde mücadele verdiklerini söyleyen Doğanbey-Tuzburgazı Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Recai Tuncer ise, “Ortaklarımız ve bizim yönetim kurulu olarak istediğimiz buydu. Kooperatifin burada yaşayan ve geçimi balıkçılık olan halkın elinde olması. Bu savaş verilirken farklı yönlere çekildi ve tartışmalar yaşandı. Ancak geçmişe değil, geleceğe bakalım. Hep birlikte mücadele veriyoruz” diye konuştu.