Söke’de İlköğretim Haftası kutlama töreni yapıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla bugün tören düzenlendi.

Düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Jandarma Komutanı Salih Devrim, AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel menderes başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törende ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı yaptı.

Konuşmasında meslektaşları, öğrenciler ve velilere seslenen Müdür Yapıcı; “Söke’mizi eğitim ve öğretimde bir marka haline getirmek, akademik başarının yanında, sportif, kültürel, sanatsal başarılarımızı da üst seviyeye çıkarmak için hep birlikte çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Bu duygu ve düşüncelerle 2022 / 2023 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize, tüm eğitim çalışanlarımıza, Söke’mize ve Ülkemize hayırlı olmasını diler, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmemizi temenni eder, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlarım” ifadelerine yer verdi.

Şiirlerin okunduğu törende okul öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu. Okulun 4. Sınıf öğrencileri, okulun yeni üyeleri birinci sınıf öğrencilerine hoş geldiniz konuşması yaptı. Çiçek ve bayraklarla karşıladı. Çiçek ve bayraklardan biri öğrenciler tarafından İlçe Kaymakamı ümit Hüseyin Güney’e hediye edildi.

Törenin ardından İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı birinci sınıfları derslerinde ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilere başarı ve yeni eğitim yılının hayırlı olması dileklerinde bulundu.