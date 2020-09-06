Söke’de iki aile arasında kavga çıktı, bir kişi öldü
HAYATINI KAYBEDEN MUHİTTİN ÇANKAYA
Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi’nde iki aile arasında çıkan kavgada kan döküldü. Yaşanan olayda bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Sazlı Mahallesi’nde aralarında daha önceye dayanan husumet olduğu belirtilen iki ailenin fertleri arasında kavga çıktı. Kavgada kesici aletler kullanıldı. Yapılan ihbar sonrasında Jandarma olay yerine geldi.
Çıkan kavgada göğsünden bıçakla yaralanan Muhittin Çankaya ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Ç. isimli şahsın da sırtından bıçaklanarak yaralandığı Aydın’a sevk edildiği öğrenildi. Kavgada Halil Ç., Mahmut A., Şeref A. ve Serdar A.’nın da çeşitli yerlerinden yaralandıkları ancak hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
|İmsak
|05:00
|Güneş
|06:29
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:44
|Akşam
|19:36
|Yatsı
|20:59
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25