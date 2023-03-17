Söke’de hurda hırsızı suçüstü yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesindeki bir fabrikaya ait hurdalık alan içerisinden hırsızlık yapan bir şahıs suçüstü yakalandı.

Olay, Atatürk Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri tarafından bir fabrikaya ait hurdalık alan içerisine izinsiz olarak giren ve hurda malzemeleri hırsızlık amacıyla toplayan Y. K. isimli şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.