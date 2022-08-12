Söke’de Grafik ve İllüstrasyon Sergisi açıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü’nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aylin Güngör’ün değişik temalarda hazırladığı grafik ve illüstrasyon eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Yaptığı çalışmalarla bu güne kadar yurt içinde farklı illerde açılan sergilerin yanı sıra Japonya, Bulgaristan, Macaristan, Arjantin, Çin, Belçika, İsveç ve son olarak ta 2021 yılında Ukrayna’da açılan karma sergilere katılan sanatçı Aylin Güngör’ün son sergisi Söke’de açıldı. Söke Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün katkıları ile sanatçı Aylin Güngör tarafından açılan ’İklim Bilgeliği’ adlı grafik ve illüstrasyon sergisinin açılışına Söke Belediyesi Kültür Müdürü Hüseyin Batir de katılarak destek verdi. Bedesten Sanat Galerisi’nde yer alan sergi 24 Ağustos tarihine kadar açık kalacak.

Sanatçı Aylin Güngör Kimdir?

1989 Aydın doğumlu tasarımcı, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2010 yılında Erasmus Programıyla 6 aylığına Slovenya Ljublijina Üniversitesi’nde Prof. Bojan Kovacic’ten illüstrasyon eğitimi almıştır. 2013 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışarak yüksek lisansını başarıyla bitirmiştir. 2018 yılında Giresun üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı bölümününde öğretim görevlisi olarak atanmıştır. 2020 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Sanatta Yeterlik programından mezun olmuştur. Birçok trienal, bienal, karma ve kişisel sergisi bulunan tasarımcı , 2021 yılı itibariyle Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Ayrıca tasarımcı sıkı bir GKM ve İstanbul Çizgi Roman okurları üyesidir.