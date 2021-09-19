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Söke’de Gaziler Günü törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü Aydın’ın Söke ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda törenle gerçekleşti.

AYDIN 19.09.2021, 12:19
Söke’de Gaziler Günü törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü Aydın’ın Söke ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda törenle gerçekleşti.

Törene Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Aziz Çiçek, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ulvi Atmaca başta olmak üzere protokol üyeleri, askeri erkan ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Tören, Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Anıta Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Söke Belediyesi ve Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaları Topçu Üsteğmen Bülent Bayram ve Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ulvi Atmaca yaptı. Konuşmaların ardından öğrenciler şiirlerini okudu.

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