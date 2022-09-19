Söke’de Gaziler Günü töreni yapıldı

19 Eylül Gaziler Günü töreni Söke’de Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi.

Törene İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Garnizon Komutan Vekili Kenan Kırbaş, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbaş, Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Ulvi Atmaca başta olmak üzere protokolün diğer temsilcileri, askeri erkan katıldı.

Törende ilk olarak çelenkler sunumu gerçekleştirildi. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Topçu Üsteğmen Yunus Kurhan yaptı. Hilmi Fırat Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirlerin okunduğu törende bir diğer konuşma ise Söke Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ulvi Atmaca tarafından yapıldı.