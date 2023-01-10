Söke’de gazeteciler çelenk sundu

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Söke Şubesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Atatürk büstüne çelenk sundu.

AGC Söke Şube Başkanı Ali Esmer ve beraberinde dernek üyesi gazeteciler, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk büstüne çelengin sunulmasının ardından saygı duruşu gerçekleştirdi.

Gazetecilik ve basın sektörünün tüm dallarında mesleki zorlukların yerelde daha fazla kendisini hissettirdiğini belirten AGC Söke Şube Başkanı Ali Esmer; “Yerel basının ve basın emekçilerinin sorunları hepimiz tarafından bilinmektedir. Basın sektörü içerisinde yazılı, görsel, işitsel ve internet gazeteciliği alanlarının her birinin kendisine özgü sıkıntı ve sorunları var. Tüm ülke genelinde olduğu gibi Sökemizde de basınımız zor günler yaşıyor. Bu zor günleri aşacağımız umuduyla işini onuru ve azmi ile yapan tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.