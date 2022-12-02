Söke’de Dünya Engelliler Günü etkinliği gerçekleştirildi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Söke’de etkinlik gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Söke Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kamuran Lale yaptı. Kamuran Lale konuşmasında, “3 Aralık günü Özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılması, insan haklarından tam ve eşit ölçüde yararlanmaları amacıyla Dünya Engelliler Günü olarak kutlanmaktadır. Özel gereksinimlerine bakmadan insanı sevmek, saygı duymak, hürmet göstermek mecburiyetindeyiz. Bütün insanlığı kucaklamayan, insanlığa aynı gözle bakmayan hiçbir anlayış insani ve vicdani olamaz. Özel insanların siyaset, eğitim, sivil toplum ve iş dünyasında gösterdikleri çaba taktire şayandır” dedi.

Okul olarak yeteneklerini kullanarak üretime katılan ve yaşadıkları çevreye uyumlu bireyler kazandırmayı amaçladıklarını belirten Söke Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kamuran Lale; “Kendisini geliştiren, gelişime açık, sosyal bireyler yetiştirerek mesleki eğitim okulu olma sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu tür etkinlikler de başarabildiklerimizi sahnelemeye çalışıyoruz. Bu günün özel gereksinimli bireylerin hayatlarını daha da kolaylaştıracak adımların atılmasına vesile olmasını diliyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi. Bir Destandır Anadolu isimli karma dans gösterisi, Aşık Veysel’in hayatının yansıtıldığı tiyatro ve ışıklı oyun gösterisi beğeni topladı.

Etkinliğe Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Atay, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başta olmak üzere çeşitli kurumların temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.