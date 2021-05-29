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Söke’de drone destekli denetim

Aydın’ın Söke ilçesinde 4 farklı noktada drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde kurallara uymayan sürücüler affedilmedi.

AYDIN 29.05.2021, 17:00
Söke’de drone destekli denetim

Aydın’ın Söke ilçesinde 4 farklı noktada drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde kurallara uymayan sürücüler affedilmedi.

İlçenin Söke-Kuşadası yolu Yenikent Kavşağında, Muradiye Kavşağı, Cumhuriyet Meydanı ve Bağarası kavşağında drone destekli yapılan denetimlerde; kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, hatalı sollama yapan, trafik işaret ve levhalarına uymama ile şerit izleme kurallarına riayet etmeyen sürücülere geçit verilmedi.

Denetimlerde direksiyon başında cep telefonu kullanan 7, kırmızı ışık ihlali yapan 39, emniyet kemeri takmayan 47, Karayolunu kirleten 2, trafik işaret ve levhalarına uymayan 40 sürücü olmak üzere toplamda 135 sürücüye cezai işlem uygulandı.
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