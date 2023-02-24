Söke’de demir hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde çaldıkları demir borular ile kaçmaya çalışan şüpheli şahıslar kısa süren kovalamaca sonucunda jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Söke ilçesi Güllübahçe Mahallesi’nde bulunan kamu kurumuna ait bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depodan alt yapı, tamirat, demir su borularının ve pencere muhafaza demirinin çalındığı tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu malzemelerin İ.A. ve V.K. tarafından çalındığı tespit edildi.

Malzemeleri motosiklet ile taşıdıkları esnada şüphelilerin Cumhuriyet Mahallesi’nde tespiti yapıldı. “Dur” ihtarına uymayan şahıslar ilk etapta motorlu daha sonra yaya olarak ara sokaklarda izlerini kaybettirmeye çalıştı, yapılan takip neticesinde şüpheli V.K. yakalandı. Kamu kurumunun deposundan çalınan 18 adet alt yapı tamirat demir su boruları ve 1 adet demir pencere muhafaza demiri muhafaza altına alınarak kurum yetkilisine teslim edildi. Şüpheli İ.A.‘yı yakalama çalışmaları devam ederken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.