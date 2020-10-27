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Söke’de cam balkon ustası elektrik akımına kapıldı
CAM BALKON USTASI ELEKTİRİK AKIMIAN KAPILDI
AYDIN 27.10.2020, 17:37
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Aydın’ın Söke ilçesinde bir kişi cam balkon işi yaptığı binanın 4. katında elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Olay Konak Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda medyana geldi. Apartmanın dördüncü katında bulunan balkona cam ve pvc malzeme montajı yapan Ömürcan Hiçdurmaz, profil demirleri balkona çekerken, profilin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Ömürcan Hiçdurmaz’a ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulans ekibi tarafından yapılırken, müdahale sonrası Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayda yaralanan Ömürcan Hiçdurmaz’ın şuurunun açık ancak hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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