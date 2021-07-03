Söke’de Büyükler ve çocuklar keyifli bir gün yaşadı

Aydın’ın Söke ilçesinde başta satranç olmak üzere akıl ve zeka oyunlarıyla da son dönemde adından söz ettiren Remzi Zeytinoğlu Gençlik ve Spor Kulübü, “Her yerde, her yaşta satranç” projesini başarı ile sürdürmeye devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da “Gençlik Projeleri Destek Programı” kapsamında desteklenen proje kapsamında çeşitli sportif ve sosyal faaliyetler yapılıyor. Bu etkinliklerden biri daha gerçekleştirildi. Kahvaltı etkinliği yine akıl ve zeka oyunlarının yer aldığı keyifli bir güne dönüştü.

Etkinliğe Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Remzi Zeytinoğlu Gençlik ve Spor Kulübü kurucu ve yöneticileri de katıldı. Etkinlikte Söke başta olmak üzere proje içinde yer alan Kuşadası ve Aydın’dan sporcular yer aldı.

Satranç Temsilcisi ve proje yürütücüsü Levent Yıldız, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında; “Bu proje, bundan 10 yıl önce başlayan ve giderek büyüyen, Söke ve Kuşadası Kaymakamlıkları ile Söke ve Kuşadası Belediyelerimizin desek verdiği bir proje. Projemiz satrançla kalmayıp zaman içinde akıl ve zeka oyunları, bilinçsel beceri ve drama ile de etkin hale geldi. Biz yarışmacı yetiştirmekten ziyade çocuklarımızın toplumsal yaşamdaki dönüşüm ve kazanımlarını geliştirmeyi hedefledik” dedi.

Göreve geldiğim ilk günden buna yana projeyi yakından takip ettiğini ve önemsediğini belirten Söke Kaymakamı Soner Zeybek; “Çocuklarımı da bu spor kulübünün bir kursiyeri yaptım. Onların memnuniyet ve gelişimlerini görünce, bu projenin ne kadar faydalı olduğunu gördüm. Bağımlılık dediğimiz kavram ve tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu nedenle çocuk ve gençlerimizin bu tip aktivitelerle kendilerini geliştirme fırsatı vermemiz çok önemli. Bu türlü etkinliklerle kendilerini bekleyen kötülüklere karşı daha korunaklı olduklarını biliyoruz. Bu anlamda bu türlü projeleri her zaman desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından oyun etkinlik alanına geçildi. Başta Söke Kaymakamı Soner Zeybek ve eşi Gülhan Zeybek olmak üzere, etkinlikte yer alan veliler, çocukların oyunlarına katıldı. Keyifli görüntüler ortaya çıktı.