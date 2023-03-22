Söke’de Buğday ekim alanı geçen yıla göre daraldı

Aydın’ın Söke ilçesinde geçen yıl yaklaşık 100 bin dönüm olan buğday ekim alanı, bu yıl 60 bin dönüme kadar düştü. Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, ekim alanı düşmesine rağmen buğdayın iyi olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın’da da yağış oranları düştü. Özellikle İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgelerinde yağış olmaması nedeniyle bir karış boyla buğdaylar başak açtı. Buğday üreticisi diğer bölgelerde kötü bir sezon ile karşı karşıya kalırken Aydın’da ise üreticiler güzel bir sezon geçiriyor.

Söke Ovası’nda yaklaşık 60 bin dönüm araziye buğday ekimi gerçekleştirildiğini ifade eden Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, “Geçen yıl yaklaşık 100 bin dönüm araziye buğday ekildi. Bu yıl ise yaklaşık 60 bin dönüme buğday ekildi. Sezon iyi gidiyor. Buğdaylar çok iyi. İnşallah üreticilerimiz iyi bir hasat sezonu geçirir. Eğer hasat erken olursa ikinci ürün olarak pamuk ekme şansımız da var ama onu şu an değerlendirmemiz mümkün değil. Hasattan sonra zaman olursa, tabi burada su da önemli. Üreticimiz hangisini ekmek isterse onu ekecek. Değişik alternatif ürünleri de tercih edebilir.” dedi.