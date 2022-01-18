Söke’de Berberler Odası’nda başkan değişti

Söke Berberler ve Kuaförler Odası genel kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Samed Can ile Yılmaz Demiryürek’in başkanlık için yarıştığı genel kurul toplantısı Saray Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Yeni başkan Yılmaz Demiryürek oldu.

Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, Federasyon Başkan Vekili Muhsin Çalışkan, başta olmak üzere oda başkanları, davetliler ve oda üyeleri katıldı. Divan Başkanlığını Federasyon Başkanı Karakaş yaptı. Selahattin Çetindoğan, Muhsin Çalışkan, Yasemin Eren, Fatma Ugan divanda yer alan diğer isimler oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurul toplantısında; divana yetkinin verilmesinin ardından faaliyet, denetim, bilanço raporları okunarak ibra edildi. Yönetim ve denetim kurulları oy birliği ile ibra edildi.

Yapılan seçimlerde Yılmaz Demiryürek 140 oy alırken; mevcut Başkan Samed Can 98 oy alabildi. Yılmaz Demiryürek başkanlığında oluşan Söke Berberler ve Kuaförler Odası’nın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Özlem Sönmez, Mürsel Çiçek, Yeliz Öztürk, Bahadır Örnek, Ceylan Balon, Berkay Kambur. Denetim Kurulu üyeleri ise Necati Akgün, Tuba Atbinici ve Mehmet Allı’dan oluştu.

Yılmaz Demiryürek yaptığı ilk açıklamada rakibi ve 16 yıldır oda başkanı Samed Can’a hizmetleri için teşekkür etti.