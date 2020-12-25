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Söke’de balık çiftlikleri ÇED toplantısı gergin geçti

Aydın’ın Didim ilçesi Taşburun ve Söke ilçesi Karina Dalyanı açıklarında yapılmak istenen kültür balıkçılığı tesisleri projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) bilgilendirme toplantısı Doğanbey Mahalle Muhtarlığı önünde yapılmak istendi. Alanda bulunan kalabalık grup toplantıya karşı çıktı.

AYDIN 25.12.2020, 13:24
Söke’de balık çiftlikleri ÇED toplantısı gergin geçti

Aydın’ın Didim ilçesi Taşburun ve Söke ilçesi Karina Dalyanı açıklarında yapılmak istenen kültür balıkçılığı tesisleri projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) bilgilendirme toplantısı Doğanbey Mahalle Muhtarlığı önünde yapılmak istendi. Alanda bulunan kalabalık grup toplantıya karşı çıktı.

Karşı çıkanlar arasında Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, CHP İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, Doğanbey-Tuzburgazı Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Karabaş, çevreciler ve mahalle sakinleri de yer aldı. Alanda Doğanbey Muhtarı Serdar Sarıkurt ve Tuzburgazı Mahalle Muhtarı Mutlu Akıllı da bulundu.

“Halk ilgi göstermedi”

Halkı bilgilendirme toplantısı adı altında yapılmak istenen toplantıda Doğanbey Mahalle sakinlerinin yok denecek kadar az olduğu gözlendi. Alanda bulunanlar toplantıyı gerçekleştirmek isteyen yetkililere “Bize bilgilendirme yapacağız halkı gösterin” diyerek tepki gösterdi.

“Jandarma geniş güvenlik önlemi aldı”

Doğanbey Mahallesi’nde yapılmak istenen ÇED toplantısı öncesi jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Drone kamerayla da izlenen toplantı alanının çevresine barikatlar kuruldu. Barikat içerisinde belediye yetkilileri, çevreciler ve mahalle sakinleri alınmadı. Aydın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri güvenlik koruması içinde alana giriş-çıkış yaptı.

Katılımcıların protesto ve sloganları eşliğinde seslerini duyurmak isteyen Müdürlük yetkilileri toplantıyı kapatarak, protesto eşliğinde ve güvenlik güçlerinin koruması altında alandan ayrıldı. Toplantı ile ilgili tutanağın alandakilere gösterilmemesi dikkat çekerken; yetkililer; “itirazda bulunabilirsiniz” yanıtı verdi. Yetkililer katılımcıların bilgi istemedikleri gerekçesi ile tutanak tutulduğunu ifade etti.

“Başkanlar toplantıya karşı çıktı”

Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, CHP İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, Doğanbey-Tuzburgazı Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Karabaş başta olmak üzere alanda bulunan çevreciler toplantının yapılamayacağını söylediler. Aydın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, firma yetkililerinin bulunduğu alana girmek ve toplantının yapılmadığına dair tutanakta imzalarının bulunmasını isteyen başkanlara izin verilmedi.

Halk ve çevreciler olarak kurulmak istenen balık çiftliklilerini kabul etmediklerini belirten Söke Belediye Başkan vekili Mehmet Çınar; “Yetkililerce yapıldığı belirtilen söz konusu toplantının tutanağını görmedik. Tutanağın yazılıp, yazılmadığını dahi bilmiyoruz. Bizi içeri almadılar. Bu toplantı yapılmamıştır” dedi.

CHP İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, "Bu toplantının teknik olarak yapılmadığını düşünüyoruz. Bu işin mücadelesini sonuna kadar yapacağız, geri adım atmayacağız” dedi.

Aydın İli Su Ürünleri Yetiştiricileri Bölge Birliği ve S.S. Doğanbey-Tuzburgazı Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Karabaş, “Biz yapılmak istenen proje ile ilgili olarak kooperatif olarak bilgilendirilmedik. İki mahalle muhtarı da bilgilendirilmedi. Yöre halkı olarak da hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bu yüzden proje ve bu toplantıya sonuna kadar karşıyız” diye konuştu.
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