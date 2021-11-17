Söke’de balık ağı örme kursları yoğun talep görüyor

Aydın’ın Söke ilçesinde hayata geçirilen balık ağı örme kursları Doğanbey ve Serçin’den sonra Güllübahçe’de de devam ediyor. Kadınların meslek edinmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kurslar ise yoğun talep görüyor.

Kadınların ev ekonomisine katkı sağlayarak meslek edinmeleri amacıyla hayata geçirilen Balık Ağı Örme Kursu Aydın’ın Söke ilçesinde devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Söke’nin Doğanbey ve Serçin Mahallelerinde Söke İş-Kur, Halk Eğitim Merkezi ile Aydın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin işbirliği ile gerçekleştirilen kursları tamamlayan 40 kadın sertifikalarını almasının ardından meslek edinmeleri sağlandı. Kadınlara yönelik faaliyete geçirilen Balık Ağı Örme Kursu’nda kadınların meslek edinmeleri ve aile ekonomisine katkıda bulunmaları hedef alınırken, 2021 planlaması kapsamında Güllübahçe Mahallesi’nde de kadınlara yönelik Ağ Örme Eğitimi Kursu açıldı. Güllübahçe Mahallesi kadınlarına yönelik açılan ve 20 gün süren kurslara yoğun talep olması üzerine 2. grup Balık Ağı Örme Kursu açıldı. Kadınların istek ve becerilerine yönelik eğitimlerle gerçekleştirilen kurs, Güllübahçe Semt Evi’nde aralıksız devam ediyor.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Bu yıl Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile meslek edinmeleri ve aile ekonomisine katkıda bulunmaları hedef alınarak, Güllübahçe Mahallesindeki kadınlara yönelik Balık Ağı Örme Kursu, Eylül ayında başlamıştı. 20 gün süren kurs ile ilgili yoğun talep olması üzerine, bu ay itibariyle Güllübahçe Mahallesi kadınlarına yönelik açılan 2. grup Balık Ağı Örme Kursu, kadınların istek ve becerilerine yönelik eğitimlerle Güllübahçe Semt Evi’nde tüm hızıyla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.